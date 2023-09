‘Demanda dos Estados por recursos preocupa Fazenda’, diz Appy após sessão com governadores

O secretário extraordinário para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, avaliou como “positiva” a sessão promovida nesta terça-feira pelo Senado com governadores para avaliar a mudança no sistema de cobrança de impostos. Mas alertou: as demandas pelo aumento do montante de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional - estabelecido pela reforma e de R$ 40 bilhões a partir de 2033 - preocupam a equipe econômica.

“Há questões que obviamente preocupam a Fazenda, como a demanda por aumento do montante de recursos do fundo de desenvolvimento regional, que são da União. Mas foi importante ouvir a posição de todos os governadores, isso é muito positivo. É importante entender quais são os pontos de preocupação”, afirmou o secretário à Coluna após a sessão.

Ele foi um dos últimos a deixar o plenário. “De modo geral, senti um clima favorável à reforma, embora haja demanda por aperfeiçoamento, oq eu é absolutamente natural”, acrescentou.

O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Appy reafirmou que questões “estritamente federativas” são decisões políticas, ou seja, que cabem ao Congresso Nacional. “Foi importante ouvir os governadores e o Senado tomará decisão política adequada”, declarou. Um dos pontos de negociação na reforma tributária é justamente o Conselho Federativo, que vai gerir e distribuir os recursos do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Como revelou a Coluna, governadores reclamam de uma “pegadinha” articulada por Estados do Sudeste para ficarem com poder de veto em qualquer decisão do Conselho.