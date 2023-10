Denúncias de abusos contra pessoas com deficiência, de maus tratos a tortura, crescem 150% em um ano

O Brasil teve uma ‘explosão’ de denúncias referentes a violações de direitos de pessoas com deficiência, entre 2022 e 2023. Nos nove primeiros meses deste ano, o Ministério dos Direitos Humanos registrou quase 52 mil casos de maus tratos, abandono, tortura psíquica, risco à saúde, desnutrição, entre outros. No mesmo período de 2022, o governo recebeu 20 mil denúncias.

“O aumento significativo no número de denúncias se refere a campanhas que o ministério tem feito para ampla divulgação do Disque 100 como ferramenta de combate à violência contra pessoas com deficiência e violações de direitos humanos em geral”, disse à Coluna o ouvidor de Direitos Humanos, Bruno Renato. “A população tem entendido o Disque 100 como um canal de atendimento qualificado, humanizado e eficiente.”, completou.

O ministro dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida, prepara o programa "Novo Viver Sem Limite". Foto: Salvatore Di Nolfi/EFE

O levantamento do Ministério dos Direitos Humanos, obtido com exclusividade pela Coluna, também aponta a existência de casos de “subtração de direitos civis, políticos e de liberdade individual, como retenção de documentos, acesso à informação e exercício de expressão e religião”.

Uma mesma denúncia, por exemplo, pode conter mais de um tipo de violação de direitos humanos. Diante disso, foram registradas mais de 307 mil violações nas 52 mil denúncias recebidas neste ano. São quase seis abusos a cada denúncia.

Em resposta aos números elevados, a pasta chefiada pelo ministro Sílvio Almeida prepara o programa Novo Viver Sem Limite, com a participação de outros órgãos do governo, para enfrentar a vulnerabilidade da população com deficiências físicas e mentais.