Deputada mais votada do MDB pede ao TSE desfiliação por justa causa e alega discriminação pessoal

Deputada federal mais votada do MDB no País em 2022, Alessandra Haber (PA) entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo desfiliação do partido por justa causa. A parlamentar alega ser vítima “de grave discriminação pessoal”. Na ação, Alessandra afirma que foi alijada das atividades parlamentares e partidárias após seu marido, o prefeito reeleito de Ananindeua (PA), Dr. Daniel, romper com os emedebistas. Ele se filiou ao PSB e anunciou um duelo político com o governador Helder Barbalho (MDB) para 2026.

PUBLICIDADE “Este rompimento político extrapolou a esfera jurídica do cônjuge da autora, trazendo-lhe consequências diretas e severas para a mesma, que passou a enfrentar uma série de represálias por parte da agremiação requerida”, diz o documento protocolado por Alessandra na Corte eleitoral. A deputada conta que perdeu a vaga na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e não é mais titular em nenhum outro colegiado da Casa. Também diz não ser convocada para reuniões do partido. Procurados via assessoria, o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), e a presidência da legenda não responderam.

Alessandra Haber (MDB-PA), deputada federal Foto: Tomaz Turra

Reeleito com 83,48% dos votos válidos em Ananindeua, segunda maior cidade do Pará, Dr. Daniel fez das eleições municipais uma antessala da disputa de 2026, como mostrou a Coluna do Estadão. Daqui a dois anos, o prefeito pretende concorrer a governador com o objetivo de desbancar a hegemonia política do clã Barbalho no Estado.

Eleito em 2020 com apoio direto de Helder Barbalho, que tem domicílio eleitoral em Ananindeua e já comandou o município entre 2004 e 2012, Dr. Daniel trocou o MDB pelo PSB em abril deste ano por desentendimentos na formação da chapa que disputaria as eleições deste ano.