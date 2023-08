Deputada pede investigação de Bolsonaro por estelionato no uso de doações por Pix

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de uma representação por estelionato, protocolada nesta terça-feira, 01, junto ao Ministério Público Federal (MPF). Conforme revelou o Estadão, ele fez uma campanha para arrecadar dinheiro e quitar suas multas, mas utilizou o recurso para investimentos. A denúncia é assinada pela deputada Luciene Cavalcante (PSOL-SP).

De acordo com a representação, Bolsonaro induziu aos seus apoiadores que as doações seriam revertidas para pagamento das multas sanitárias, impostas pelo governo de São Paulo, avaliadas em R$ 1 milhão. Na verdade, esse recurso foi direcionado para renda fixa. Ainda de acordo com a deputada, houve vantagem ilícita nos rendimentos oriundos das doações, o que causou prejuízo aos doadores.

A deputada Luciene Cavalcante (PSOL - SP) Foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

A parlamentar usa como base para a representação o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre as movimentações financeiras de Bolsonaro. O documento foi enviado à CPMI do 8 de janeiro, que investiga quem financiou os ataques golpistas contra as sedes dos Três Poderes. O relatório aponta recebimento de aproximadamente R$ 17 milhões, divididos em cerca de 769 mil transações feitas via Pix.

Em evento do PL, realizado em Santa Catarina, Bolsonaro chegou a ironizar os fatos. Ele disse que, além de pagar as multas, sobraria dinheiro para “tomar um caldo de cana e comer um pastel com dona Michelle”, se referindo à ex-primeira-dama.