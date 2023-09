Deputada quer apurar na Câmara atos obscenos de alunos de medicina

A deputada federal Yandra Moura (União Brasil-SE) protocolou um pedido de audiência pública na Comissão da Mulher da Câmara para tratar sobre atos obscenos praticados por alunos de medicina da Universidade Santo Amaro (Unisa). No requerimento, a parlamentar pede a presença do reitor da universidade, Eloi Francisco Rosa.

“Este fato foi amplamente divulgado na imprensa, porém, não foi esclarecido ou apurado. Essa audiência pública tem como objetivo ouvirmos os envolvidos sobre este acontecimento absurdo e lastimável”, diz a deputada, no ofício.

Estudantes da instituição foram gravados se masturbando diante de jogadoras de uma partida de vôlei em uma competição universitária. O Ministério da Educação (MEC) notificou a Unisa, que expulsou os alunos.

Deputada federal Yandra Moura, do União Brasil-SE Foto: Adriano Bomfim

Yandra Moura solicita que também sejam convidados para a audiência pública as jogadores do time de vôlei, um representante da comissão organizadora dos jogos universitários e um representante do Ministério das Mulheres.

Os estudantes que praticaram o ato obsceno, porém, não constam entre as sugestões de convidados.

“Também iremos chamar outros representantes de outras universidades citadas em episódios semelhantes ao que foi protagonizado pelos alunos da medicina da Unisa”, afirma a parlamentar.