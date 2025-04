Deputado acusado de mandar matar Marielle recebeu R$ 131 mil em salários durante prisão

Brazão foi detido no fim de março do ano passado, suspeito dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Desde então, seguiu recebendo proventos da Casa, mas com cortes por causa das faltas em sessões. Nos 12 contracheques que teve enquanto estava no cárcere, a remuneração média foi de R$ 11 mil, cerca de um quinto da remuneração completa de deputados, de R$ 46 mil.

No fim deste mês, completam-se oito meses que a cassação de Brazão está pronta para ir a votação no plenário da Câmara. A decisão cabe ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que assumiu o posto em fevereiro. Seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), segurou a pauta por seis meses. O Conselho de Ética recomendou a perda do mandato do deputado por 15 votos a um.