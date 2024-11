Deputado do PL elogia ‘coragem de Moraes’, contraria partido de Bolsonaro mas sem risco de punição

A declaração contraria os correligionários, especialmente integrantes da ala mais bolsonarista e os atingidos diretamente pela operação Contragolpe da Polícia Federal. Mas, segundo interlocutores da cúpula do PL, não há risco de qualquer reprimenda ao parlamentar.

Antônio Carlos Rodrigues é amigo de longa data do magistrado. Eles se conhecem há cerca de trinta anos, desde quando exerceu funções no governo do Estado de São Paulo. Segundo correligionários, ele é a ponte viável para diálogos da sigla com o ministro. O deputado confirma a relação pessoal com Moraes, mas ressalta que não mistura a proximidade com as questões partidárias.

Mesmo estando no PL, Rodrigues é tão próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi ministro dos Transportes do governo Dilma Rousseff e é um longevo aliado de Valdemar Costa Neto, presidente do partido. Por isso, não acompanha as críticas de Bolsonaro a Moraes. O ex-presidente já já chamou o ministro do Supremo de “ditador” e “canalha”.