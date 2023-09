Deputado do PL na Paraíba entra na base de governador lulista e irrita Queiroga

Colega de partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado estadual da Paraíba Caio Roberto (PL) aderiu à base do governador lulista João Azevêdo (PSB), que é de esquerda e correligionário do vice-presidente Geraldo Alckmin. A decisão ampliou ainda mais o racha no diretório paraibano do PL e irritou o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), que será candidato a prefeito da capital João Pessoa em 2024.

“É uma posição individual do deputado Caio Roberto, sem respaldo do diretório nacional. Todos têm que seguir as mesmas diretrizes. O presidente Bolsonaro já definiu que partidos de esquerda são mais de que adversários, são inimigos do povo brasileiro”, declarou Queiroga à Coluna. O ex-ministro é o recém-empossado presidente do PL em João Pessoa.

Deputado Wellington Roberto, pai de Caio Roberto. Foto: André Dusek/ESTADÃO

O presidente estadual do PL, deputado federal Wellington Roberto (PL-PB), que é pai do deputado estadual “dissidente”, adotou a postura de bombeiro frente à crise: chamou a atitude do filho de “isolada”.

“O deputado Caio faz parte da base do governo, mas isso não tem nada a ver com o diretório do PL em João Pessoa. Tenho 27 anos de PL, Bolsonaro e Valdemar me conhecem, tenho posição. Somos bolsonaristas”, afirmou Wellington Roberto.

Em julho, o PL expulsou o deputado federal Yury do Paredão (CE), que “fez o L” e posou para fotos ao lado do presidente. Foi a sinalização do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, de que não aceitaria infidelidades.

O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: UESLEI MARCELINO/REUTERS

Como mostrou a Coluna, o diretório do PL na Paraíba está rachado desde as eleições de 2022. De um lado, está Wellington Roberto e, do outro, Gilberto Silva e o candidato ao governo na eleição passada, Nilvan Ferreira. Em julho, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro precisou se encontrar com os dois grupos divergentes em momentos separados para evitar tomar lado na disputa interna.