Deputado pastor sobre ausência de Tarcísio em evento religioso: ‘quando for concorrer, aparece’

Após receber o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), no culto de encerramento da convenção estadual da sua igreja, a Assembleia de Deus de Madureira, o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP), pastor evangélico, foi abordado sobre a ausência do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no evento.

“O único que ainda não apareceu foi o Tarcísio. Desde que ganhou a eleição, vai ver não teve tempo. Quando for concorrer aparece”, afirmou Cezinha à Coluna. O PSD do deputado compõe a base do governador em São Paulo. O presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, é secretário de governo de Tarcísio.

O deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP). Foto: FOTO PABLO VALADARES AGENCIA CAMARA

Após a divulgação da matéria, o deputado Cezinha de Madureira fez contato com a Coluna. Disse que a resposta foi uma constatação em tom de brincadeira, e não como reclamação.

Ele alegou, ainda, que fez referência ao período eleitoral para chamar atenção à corrida municipal de 2024 e destacar a presença de Ricardo Nunes, pré-candidato à reeleição que já tem apoio declarado do deputado e do governador.

Após participar do culto da Assembleia de Deus de Madureira, Nunes foi às redes sociais e afirmou que o encontro foi “abençoado”.