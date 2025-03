Deputado propõe moção de repúdio na Alesp contra atos de racismo sofridos por Luighi, do Palmeiras

“É imperioso destacar que o racismo é um crime inaceitável que fere os princípios fundamentais básicos. Atitudes discriminatórias como essas não apenas afetam profundamente as vítimas, mas também mancham a integridade do esporte e da sociedade como um todo”, afirma no texto. “Reafirmamos nosso compromisso com a luta contra o racismo e todas as formas de discriminação, promovendo um ambiente esportivo e social pautado no respeito”, continua.

Na noite de quinta-feira, o atacante de 18 anos foi alvo de cusparadas dos torcedores e relatou ter sido chamado de macaco. O caso ocorreu durante partida na Copa Libertadores Sub-20, nesta quinta-feira, contra o Cerro Porteño, no Paraguai.

Na proposta de moção, o parlamentar também destaca o abalo sofrido pelo Luighi e exige ação das autoridades competentes.