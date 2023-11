Deputados do PSD pedem orçamento para Fávaro e ameaçam deixar base de Lula

Parte expressiva da bancada do PSD, vista como uma das mais fieis ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara, avalia abandonar a base do governo. O grupo se reuniu na última semana com dois dos três ministros do partido, André de Paula (Pesca) e Carlos Fávaro (Agricultura), a quem reclamou que as pastas não conseguem atender a própria base de deputados.

Os parlamentares deixaram o encontro com a missão de articular com o relator setorial de agricultura do Orçamento de 2024, o deputado Vermelho (PL-PR), o incremento do orçamento do Ministério da Agricultura. O PSD diz que a verba da pasta é pouca e engessada, precisando atender o Congresso como um todo, com direito a reclamação de ingerência da Secretaria de Relações Institucionais. Os ministros, por sua vez, ficaram de levar ao presidente Lula as demandas da bancada por mais espaços, como a Funasa.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

“O governo sempre passa na nossa cara que temos três ministérios, mas é uma falácia, nenhum deles faz política. Minas e Energia, com (Alexandre) Silveira, não é atividade fim. André (de Paula) está conosco, mas não tem orçamento algum. E vimos que a situação do Fávaro é parecida. Precisamos reavaliar nosso compromisso com o governo”, diz um dos parlamentares do PSD, sob reserva. Outro completa: “Nossos adversários, todos, mandam nos seus ministérios. Mas vamos ter paciência e esperar o orçamento do ano que vem”.

Ele cita que o MDB, outro partido de centro da base do governo, consegue atender suas bases eleitorais com os ministérios dos Transportes e das Cidades. “Até o União Brasil, entregando menos votos, tem o Turismo e ainda levaram a Codevasf, que dá pra fazer muita política. Não é justo”, resume um dos deputados do PSD.