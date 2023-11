Deputados do PSDB ameaçam novo racha e defendem Adolfo Viana para presidência da sigla

Deputados do PSDB ameaçam aumentar o racha em torno da eleição do novo presidente da sigla, que será escolhido em votação nesta quinta-feira, 30. Uma ala dos parlamentares defende candidatura do líder da legenda na Câmara, Adolfo Viana (BA), a despeito de ele não ter deixado claro seu interesse na disputa. O grupo se reúne na liderança do partido nesta quarta para bater o martelo sobre o posicionamento da bancada.

Adolfo Viana (PSDB-BA) Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O movimento dos deputados coloca mais incerteza numa eleição que, de acordo com os próprios tucanos, deveria ter chapa única para evitar nova divisão interna. Até esta semana, tudo caminhava para que o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, fosse o nome consensual. Mas o ex-senador José Aníbal confirmou interesse na disputa.

Como mostrou a Coluna, Perillo era visto como um nome capaz de criar consenso na PSDB. Ele chegou a impor algumas condições para assumir o comando da sigla, como liberdade para filiar jovens e que a legenda tenha candidato próprio à eleição presidencial de 2026.

Os tucanos deixaram claro que não gostariam de expor a legenda a mais uma divisão interna, desde que o atual presidente, o governador Eduardo Leite (RS), sinalizou que não disputaria a eleição para a direção do partido. O objetivo era superar as fissuras deixadas pela prévia da disputa presidencial, realizada em 2021.