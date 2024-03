Deputados testam ‘aliança pontual’ entre governo Lula e agro em evento com Alckmin

Opositor do governo Lula, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, no entanto, não deve comparecer. No grupo político do deputado, frisa-se que a negociação do combustível do futuro começou antes da atual gestão, e que o agronegócio de modo geral segue avesso à política petista. A principal reclamação do setor é o apoio, visto como insuficiente, aos produtores afetados pelas secas e enchentes nos últimos meses.

Uma atração à parte do evento desta quarta-feira — pensada para estimular as fotos em redes sociais — serão os cinco caminhões 100% movidos a biodiesel.

“A proposta do seminário é comprovar às autoridades e à população, com dados estatísticos, os reais benefícios de o Brasil investir na expansão do biodiesel nacional. Vamos mostrar casos concretos de municípios que passaram de uma situação complicada na economia local para um quadro de prosperidade motivado pela produção desse biocombustível”, afirma o presidente da FPBio, deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS).