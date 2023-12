Deputados voltam a mirar pastas de Marina, Guajajara e Rui Costa enquanto governo dá de ombros

Parlamentares tentarão novamente esvaziar os ministérios do Meio Ambiente, dos Povos Indígenas e a Casa Civil na análise do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Medida Provisória (MP) da Esplanada, que deve ser analisado na próxima semana. Enquanto isso, a liderança do governo avisa nos bastidores que não vai interferir, pois o foco é na agenda econômica.

As ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas). Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

Os destaques foram apresentados pelo Partido Liberal (PL) da Câmara e alteram:

As políticas nacionais de Recursos Hídricos de Segurança Hídrica. Pelo destaque, elas saem do MMA, comandado por Marina Silva (Rede), e vão para do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), comandado por Waldez Goés (PDT).

(PDT). As ações referentes ao saneamento e edificações em territórios indígenas. Pelo destaque, elas saem do MPI, comandado por Sonia Guajajara (PSOL), e vão para o Ministério das Cidades, chefiado por Jader Filho (MDB).

(PSOL), e vão para o Ministério das Cidades, chefiado por (MDB). A coordenação de atividades de inteligência federal, incluindo a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Pelo destaque, a competência sai da Casa Civil, chefiada por Rui Costa (PT), vai para o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), comandado pelo general Amaro dos Santos.

As três alterações estavam previstas no relatório do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), aprovado pelo Congresso em junho, mas foram vetadas pelo presidente Lula em junho. Agora, a liderança do governo avisa nos corredores que seu foco não é proteger Marina, Sonia e Rui, mas sim manter a vantagem do Executivo nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Há pressa para análise dos vetos porque, uma vez encerrada a sessão conjunta do Congresso Nacional, a Câmara deve votar a reforma tributária e, em seguida, liberar o plenário para votar outras matérias de interesse do Planalto. Antes do fim do ano, o governo tenta aprovar a MP 1185, da subvenção do ICMS, que pode gerar à Fazenda uma arrecadação extra de R$ 35 bilhões.