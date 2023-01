Avesso a câmeras em uniformes da PM, novo secretário quer programa de Bolsonaro em SP

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, quer que o Estado faça adesão a um programa de monitoramento em vias públicas criado pelo Ministério da Justiça na gestão de Jair Bolsonaro.

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Trata-se do Córtex, lançado em 2021, um sistema de vigilância por câmeras que permite identificar veículos e pessoas com registros criminais que transitem em vias monitoradas. Com a adesão, o governo de São Paulo terá acesso às imagens captadas pelo sistema federal.

Derrite pretende, com isso, demonstrar que vai usar a tecnologia durante a sua gestão, após ser alvo de críticas por propor a revisão das câmeras nas fardas de policiais militares. Em entrevista à rádio Cruzeiro, de Sorocaba, ele afirmou que o programa Olho Vivo seria revisto. Ontem, após a repercussão negativa da fala, o governador Tarcísio de Freitas negou a intenção de rever as câmeras em uniformes.

Para aderir ao Córtex, o governo de São Paulo precisa do aceite do novo ministro da Justiça, Flávio Dino.

Policial militar reformado, Derrite foi reeleito no ano passado pelo PL de Jair Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, atuou no time de bolsonaristas que apoiaram o governo do ex-presidente.