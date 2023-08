Dino e general Amaro são alvos de bolsonaristas na volta dos trabalhos no Congresso

Na primeira pauta após as férias do Congresso, bolsonaristas querem ampliar as frentes de desgaste ao governo Lula. A Comissão de Segurança Pública da Câmara vota nesta terça-feira, 01, requerimentos de convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Marco Antônio Amaro dos Santos.

Dino deve ser convocado para falar sobre criminalização de games, a operação deflagrada pela Polícia Federal contra dados falsos de vacinação e a nova regulamentação do controle de armas. Os requerimentos para sua convocação foram de autoria dos deputados Hélio Lopes (PL-RJ), Coronel Telhada (PP-SP) e Marcos Pollon (PL-MS).

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Já a convocação de Marco Antônio é defendida para que o ministro-chefe do GSI preste esclarecimentos sobre a agressão sofrida pela jornalista Delis Ortiz em maio. Ela estava no Itamaraty quando foi agredida por seguranças durante a visita do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro. No requerimento, o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) cobra explicações sobre a identificação e punição dos agressores.