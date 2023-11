Dino pede semana da segurança pública no Congresso e deputados agilizam apresentação de projetos

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu aos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), uma semana no Congresso dedicada a votação de projetos voltados à segurança pública. Dino quer encerrar o ano com uma resposta à crise enfrentada pelo governo Lula na área.

A lista de prioridades ainda não está fechada. Mas, em outubro, Dino esteve com o deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que construiu dois projetos que devem ser votados.

O ministro da Justiça, Flávio Dino. FOTO: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

Um estabelece a prisão para casos de descumprimento de medidas cautelares, como monitoramento eletrônico e proibição de manter contato com a vítima, quando relacionados a crimes violentos ou que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.

Outro limita a obrigatoriedade de realização de audiência de custódia em caso de crimes hediondos com prisão em flagrante, como homicídio, latrocínio, extorsão, estupro, epidemia com resultado de morte, falsificação de medicamentos, genocídio, comércio ilegal de armas e feminicídio.