Dino vira pivô de atrito entre Lira e PL; entenda

A insistência de bolsonaristas em convocar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para a Comissão de Segurança Pública da Câmara deflagrou um atrito entre deputados do PL e o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Nos bastidores, congressistas da sigla apontam que, quando Lira “cruza os braços” diante da recusa de Dino em comparecer ao colegiado, fortalece no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro a ideia de lançar um candidato próprio para disputar o comando da Câmara em 2025.

Parlamentares cobram de Lira uma posição mais firme, já que ministros não podem recusar convocações.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: Wilton Junior

O atrito deve se intensificar nos próximos dias, já que o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, Ubiratan Sanderson (PL-RS), remarcou para o dia 21 de novembro uma nova convocação de Flávio Dino. O ministro já faltou ao colegiado duas vezes. Na última, alegou receio à própria segurança por causa de ameaças do deputado Sargento Fahur (PSD-PR). Procurado pela Coluna, Sanderson disse que se compromete a “zelar pela ordem, disciplina e diplomacia no âmbito da comissão na outiva do ministro Dino”.

A divergência entre Lira e o PL esquenta a discussão para sucessão no comando da Câmara. A fragmentação de candidaturas e a antecipação dessa campanha pode complicar o trabalho do atual presidente para fazer um sucessor, porque essa pulverização divide o centro e fortalece a influência do governo Lula nessa disputa. A avaliação é do analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), Neuriberg Dias, em entrevista à Coluna.