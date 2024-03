Diplomacia avalia que vitória de Trump afetaria três pilares da ponte construída entre Lula e Biden

A consolidação de Donald Trump como candidato do partido republicano à presidência dos Estados Unidos, na Super Terça, é acompanhada com cautela dentro do Itamaraty. A avaliação entre diplomatas é que uma eventual vitória do republicano teria efeito em três pilares da relação construída entre Biden e Lula: o dinheiro prometido para o Fundo Amazônia e colaboração ambiental, a agenda de direitos humanos e de proteção aos direitos trabalhistas e o posicionamento a favor dos processos eleitorais e da democracia.

A postura dos EUA sobre Venezuela também pode mudar sob Trump, com os Estados Unidos menos dispostos a negociar com o regime de Maduro, o que poderia respingar na relação com Lula e o Brasil.