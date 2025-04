Direita espera que Bolsonaro tenha ‘surto de sanidade’ por indulto e escolha Tarcísio em 2026

Para esses interlocutores, apoiar o governador de São Paulo na corrida presidencial seria a única forma de o ex-presidente ter possibilidade de ser beneficiado por um indulto presidencial, caso seja condenado e preso.

A avaliação é que Tarcísio, chegando ao Planalto, teria condições de articular um consenso pelo indulto ao ex-presidente. Isso porque ele reúne apoio de diversos setores políticos, do empresariado e ainda tem bom trânsito com autoridades do Judiciário.

Já se o nome escolhido for alguém da “franquia Bolsonaro”, como o filho 03, Eduardo, a avaliação dessas lideranças políticas é de que seria impossível negociar qualquer pacificação.