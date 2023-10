Direitos Humanos foram silenciados nos últimos quatro anos, diz ministro

O ministros dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, comemora o saldo dos últimos nove meses na equipe do presidente Lula e diz que o Brasil começou a perceber mais a presença da pasta no seu dia a dia. “A pauta dos direitos humanos foi silenciada nos últimos quatro anos. Voltamos a dar voz aos públicos prioritários da pasta e começamos a entregar políticas públicas concretas à sociedade”, afirmou à Coluna, em referência à atuação do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ministro Silvio Almeida rejeita tentativa do senador Eduardo Girão (NOVO-CE) de entregar a réplica de um feto durante sessão da Comissão dos Direitos Humanos Foto: Reprodução / TV Senado

Recente pesquisa publicada pela Atlas mostra que a área de direitos humanos e igualdade racial, comandada por ele e pela ministra Anielle Franco, é a mais bem avaliada do governo. A segurança pública, sob a batuta de Flávio Dino, tem a pior avaliação.

De acordo com o levantamento, que ouviu 3.038 pessoas, 39% dos entrevistados consideram o desempenho de direitos humanos e igualdade racial no governo como ótimo. São 10% os que veem como bom e 5% como regular. Outros 39% avaliam como péssimo.

“Em nove meses de trabalho trouxemos a temática da Igualdade Racial de volta ao centro das políticas de Estado e isso é percebido pela população”, declarou à Coluna a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial. Ela diz que a pesquisa é fruto de “todo o esforço realizado pelo Ministério da Igualdade Racial e pelo Ministério de Direitos Humanos desde o início do ano”.

A Atlas fez o levantamento entre os dias 20 e 25 de setembro. Nos dias 24 e 25, Anielle foi alvo de fortes críticas nas redes sociais por ter usado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em vez de um voo comercial para ir a compromisso do governo em São Paulo. Além disso, foi obrigada a demitir uma assessora que atacou são-paulinos e chamou a torcida paulista de “branca” e “descendente de europeu safade” (sic).