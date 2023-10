Diretor da Abin diz que uso do FirstMile na agência é passado e não tem compromisso com o erro

O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Luiz Fernando Corrêa, afirmou nesta quarta-feira, 25, que o uso do software FirstMile pela agência é um fato passado. O sistema de monitoramento teria sido usado indevidamente por servidores durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo investigações em curso da Operação Última Milha.

Corrêa afirmou que a Abin quer esclarecer a questão e não tem compromisso com erros. “São fatos passados até 2021.... Não temos compromisso com erros no passado, no presente nem no futuro. Os fatos estão sendo exaustivamente apurados nos campos administrativo, judicial e policial”, informou em audiência secreta na Comissão de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) do Congresso Nacional.

O deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin, compareceu à reunião causando constrangimento aos pares. A operação apura irregularidades durante a sua gestão.

Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Foto: Reprodução/USP

O FirstMile se baseia em torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões para captar os dados de cada aparelho telefônico e, então, devolver o histórico de deslocamento do dono do celular. O sistema é capaz de detectar um indivíduo com base na localização de aparelhos que usam as redes 2G, 3G e 4G.

Durante a audiência, Luiz Fernando Corrêa apresentou uma série de resoluções publicadas pela agência neste ano para a segurança no acesso a sistemas da ABIN e para gestão de auditorias.

Política de Backup - que define diretrizes e responsabilidades para a segurança, proteção e disponibilidade das informações.

Política de Gestão de Registro de Logs de Auditoria - que estabelece regras relacionadas às atividades de coleta, armazenamento, uso e exclusão de logs de auditoria para os ativos de informação.

Política de Controle de Acesso à Informação - que determina, dentre outras, a obrigatoriedade do uso de identificação única (login) e de mecanismo de autenticação e autorização para acesso a sistemas da ABIN.

Também foram publicadas as Políticas de Gestão de Vulnerabilidades e Gestão de Ativos.

A operação contra espionagem ilegal no governo Bolsonaro

A Operação Última Milha foi deflagrada na sexta-feira, 20, pela Polícia Federal (PF) para apurar um esquema de espionagem na Abin durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e coloca o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor do órgão, no centro das atenções do escândalo de monitoramento de políticos, jornalistas, advogados, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e adversários do governo do ex-chefe do Executivo.