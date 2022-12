Marcelo Neri diz que falta de focalização de programa social atrapalha combate à pobreza

O consenso de que o Bolsa Família deve conceder o valor de R$ 600 reais para todas as famílias beneficiárias reduz a eficiência da política, na avaliação do diretor do FGV Social, Marcelo Neri. Embora admita que o complemento de R$ 150 para crianças com menos de seis anos de idade atenue as assimetrias provocadas pelo aumento do auxílio oferecido por Jair Bolsonaro às vésperas das eleições, ele defende que a quantia principal varie de acordo com o tamanho do núcleo familiar.

Marcelo Neri, diretor do FGV Social. Foto: Fabio Motta/Estadão

“Poderíamos melhorar em 2022 e 2023 se os benefícios fossem mais focalizados. Os R$ 600 para todas as famílias são pouco inteligente”, diz.

De acordo com dados do IBGE, o Brasil atingiu seu recorde de extrema pobreza em 2021, quando 62,5 milhões de pessoas eram consideradas pobres.