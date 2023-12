Diretor-geral diz que reajuste salarial para PF é ‘valorização que não houve no último governo’

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, considerou o acordo de reajuste salarial da categoria como uma uma valorização dos profissionais, “que não houve nos quatro anos do último governo”. “Mostra o compromisso e o respeito do governo com a Polícia Federal, que retomou neste ano sua institucionalidade e seu regular funcionamento”, disse ele à Coluna.

Andrei se envolveu pessoalmente nas negociações do reajuste salarial para a PF. Na última quinta-feira (28), o Ministério da Gestão concluiu as tratativas que se arrastavam há um ano. A recomposição dos salários de cinco categorias será feita de maneira escalonada durante os próximos três anos.

O presidente Lula e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Foto: FOTO: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

“A administração (da PF) viu (o acordo) como um reconhecimento ao trabalho dos policiais federais e uma merecida valorização que não houve nos quatro anos do último governo”, afirmou Andrei. Ao longo de seu mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu cumprir a promessa de aumentar o salário dos policiais federais.

Os servidores administrativos da PF ficaram de fora do acordo de reajuste salarial firmado com o governo. “Seguimos trabalhando para a valorização dos servidores administrativos, que neste ano não obtiveram a reestruturação pretendida”, destacou o diretor-geral, sinalizando para novas negociações com o governo, em 2024.

Andrei Rodrigues foi uma escolha pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a PF e continuará no cargo mesmo com a troca de guarda no Ministério da Justiça. O atual ministro, Flávio Dino, assumirá uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) em fevereiro de 2024. O favorito para substituí-lo é o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski, mas o presidente só deve definir o novo titular da Justiça na segunda semana de janeiro.