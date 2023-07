Disputa em Minas pode tirar principal articulador político do Podemos

O senador Carlos Viana enfrenta dificuldades para assumir a presidência do diretório do Podemos em Minas Gerais. Se o entrave continuar, o parlamentar não descarta deixar a legenda, embora diga a correligionários que prefere permanecer na sigla.

No Estado, o Podemos é presidido pela deputada federal Nely Aquino, muito próxima ao ex-deputado Marcelo Aro (PP), atual secretário da Casa Civil do Governo de Minas Gerais. Carlos Viana faz questão de ter o comando estadual porque quer disputar a prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2024. Aro, por sua vez, tenta se cacifar para entrar na disputa e quer o Podemos no seu leque de aliados.

Convite para assumir a liderança foi feito por Bolsonaro e pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Viana é um dos principais articuladores políticos do Podemos no Congresso Nacional, com digital nas recentes adesões ao partido comandado pela deputada federal Renata Abreu (SP). Recentemente, os senadores Rodrigo Cunha (AL) e Soraya Thronicke (MS) deixaram o União Brasil e aderiram ao partido.

Conforme antecipou a Coluna, a legenda ainda negocia a filiação dos senadores Alan Rick (PL-AC) e Cleitinho (Republicanos-MG). Viana participa das conversas com ambos. A aliados, porém, ele reclama que o partido conseguiu agradar a todos, menos ao próprio negociador.