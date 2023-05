Dividido, partido de Marina não faz defesa pública da ministra

O partido de Marina Silva, Rede Sustentabilidade, não tem consenso para emitir uma nota em defesa da ministra do Meio Ambiente, na discussão sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e acompanha o caso com preocupação. Internamente, diz que caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agir como voz pacificadora.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se recusou a comentar nesta segunda-feira, 22, a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Japão, de que é difícil não autorizar a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, apesar do parecer do Ibama que reprovou a atuação da Petrobras na região. Foto: WILTON JUNIOR

“É a voz de Lula que vai pesar. É dele que tem de vir o respaldo e temos confiança de que o presidente vai destacar todo o respeito que tem pela ministra”, torce um dos integrantes da sigla. Lula deverá tratar o tema diretamente com Marina na volta do Japão. Durante a viagem, Lula sinalizou que poderia contrariar Marina.

A rede já perdeu um filiado, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) desde o início da discussão. Hoje, só tem dois representantes no Congresso, a própria Marina (que está licenciada do cargo de deputada) e o deputado federal Tulio Gadelha (Rede-PE).

Agora observa atento cada desdobramento desse episódio, e não descarta a possibilidade de perder o ministério, pois sabe que Marina não hesitaria em não deixar a pasta se não encontrar espaço para avançar com suas políticas ambientais, como fez no passado.