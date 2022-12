Doadores da campanha de Tarcísio se queixam dele para Bolsonaro

Empresários bolsonaristas do agronegócio de São Paulo entraram em parafuso com as recentes sinalizações ao centro do governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Três nomes do segmento, fixados na região de São José do Rio Preto e aos quais se atribui a arrecadação de cerca de R$ 2 milhões para a campanha do ex-ministro da Infraestrutura, mandaram recado a Jair Bolsonaro (PL). Estão decepcionados e se arrependeram de tê-lo apoiado nas eleições. A reprovação engrossou quando Tarcísio rejeitou a alcunha de “bolsonarista raiz” e teve um encontro amistoso com Alexandre de Moraes em cerimônia de posse de ministros do STJ. A falta de bolsonaristas entre os indicados às secretarias também incomoda.

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

MY WAY. Aliados de Bolsonaro dizem que o presidente já assimilou que Tarcísio não fará de São Paulo um “núcleo de resistência ao lulopetismo”, como esperavam. Segundo auxiliares do governador eleito, a oposição ao PT se dará por meio de decisões, como indicação de técnicos para cargos do governo, e não de forma retórica.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo (Republicanos)

PRONTO, FALEI! Washington Quaquá, deputado federal eleito (PT-RJ)

“Ele acabou para a política. O pior rato é o delator, não terá confiança de ninguém na política”, disse, sobre saída de Sergio Cabral da prisão após seis anos.

CLICK. Eduardo Paes, prefeito do Rio (PSD)

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

Entregou 40 novos ônibus BRT. O modal, inaugurado na primeira gestão de Paes, em 2012, foi sucateado desde então. A promessa é entregar 600 no total.