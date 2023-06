E se Janja ganhar diamantes do príncipe da Arábia Saudita?

A confirmação do jantar do presidente Lula e da primeira-dama Janja com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, nesta sexta-feira (23), disparou um alerta no Planalto para que haja atenção especial aos presentes que poderão ser ofertados.

Mohammed bin Salman al Saud vai oferecer a recepção na Residência Oficial do Reino da Arábia Saudita em Paris, segundo a agenda oficial do presidente, às 20h30 (15h30, pelo horário de Brasília). Foi ele quem enviou o kit de joias à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, como revelado pelo Estadão.

Montagem. Janja e Michelle Bolsonaro ao lado de joias sauditas Foto: Ricardo Stuckert/PR e Wilton Junior/Estadão

A comitiva presidencial, incluindo os integrantes do Itamaraty, recebeu reforço de orientação para seguir estritamente a lei. Ou seja, rejeitar peças que ultrapassem o valor determinado pela legislação brasileira, e registrar imediatamente para envio ao acervo da União se for recebido algum bem mais valioso.

Quando estourou o escândalo das joias enviadas à família Bolsonaro, o PT, partido de Lula, fez questão de ressaltar que a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, havia rejeitado presente semelhante que foi dado durante um jantar oferecido às mulheres que integravam a comitiva oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem ao Oriente Médio, em 2003.

“Dona Marisa também foi presenteada com joias, mas o desfecho foi muito diferente da Michelle. Ninguém tentou esconder e elas foram doadas ao programa Fome Zero. O nível é outro…”, fez questão de lembrar a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, por meio das redes sociais.