O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) vai passar o Carnaval nos Estados Unidos, visitando o pai. Segundo Eduardo, os dois devem discutir o retorno do ex-presidente ao Brasil, que, de acordo com ele, ainda não tem data exata para ocorrer. Jair decidiu participar da CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora) em Washington, em março, evento que tem Eduardo como um dos embaixadores na América do Sul.