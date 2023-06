Efeito Tarcísio gera onda de filiações no Republicanos de São Paulo e partido avança em prefeituras

O Republicanos quer aproveitar o “efeito Tarcísio” para crescer nas eleições do ano que vem. Em 2020, o partido elegeu 29 prefeitos no Estado, chegou a perder cinco deles para o PSDB e hoje ostenta 44 gestores municipais, atraídos pelas perspectivas de boa relação com o Palácio dos Bandeirantes.

O Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos). Foto: Wilton Junior/Estadão - 09/03/2023

O crescimento foi de 52% sem a realização de um novo pleito e é creditado em grande medida à eleição do governador de São Paulo pela sigla. Então a aposta da legenda é de que o percentual atingirá patamares ainda maiores em meio às articulações para as eleições municipais de 2024.

Em expansão, o Republicanos concentra esforços em pré-candidaturas competitivas em grandes cidades.

Um dos focos será a eleição da Coronel Helena, secretária de Esportes de Tarcísio, à Prefeitura de São José do Rio Preto. Em Guarulhos, a sigla estuda lançar o atual líder do governador na Alesp, Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor.

Os prefeitos de Campinas, Dario Saadi, e de Sorocaba, Rodrigo Manga, serão candidatos à reeleição nos dois principais postos de comando do partido em São Paulo.

O Republicanos está em tratativas com outros prefeitos, como Rogério Santos (PSDB), de Santos, e Marcus Soliva (PSC), de Guaratinguetá.