Eleição na Fiesp tem chapa única encabeçada por Paulo Skaf

O empresário Paulo Skaf está a um passo de ser reconduzido ao comando da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Nesta segunda-feira, 7, terminou o prazo de registro de candidaturas para a próxima eleição da Fiesp, e só foi apresentada chapa única. A eleição será no dia 04 de agosto e, além do próximo presidente da Fiesp, vai definir toda a diretoria da entidade para o quadriênio 2026-2029.

PUBLICIDADE A chapa única é composta por representantes de praticamente todos os setores produtivos representados na Fiesp e pesos pesados do PIB brasileiro. Acompanham Skaf nomes como André Gerdau, Fábio Ermírio de Moraes, Flavio Rocha, Marcelo Ometto, Marcos Lutz, Andrea Matarazzo, Cláudio Lorenzetti, João Marchesan, Saulo Seibel, Dan Ioshpe, José Roberto Ferraz, Marcio de Lima Leite. Desde o ano passado, empresários iniciaram um movimento para Skaf candidatar-se. A demonstração de união em torno da candidatura, poucas vezes vista, decorre de uma queixa recorrente no setor, a de que a federação perdeu protagonismo. Empresários que conversaram com a Coluna do Estadão se queixaram, por exemplo, de pouca visibilidade da Fiesp em meio às discussões sobre o impacto do tarifaço determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que tem reflexos para a indústria brasileira.

O atual presidente da Fiesp, Josué Gomes, avisou desde o início de sua gestão que não concorreria à reeleição. À frente do órgão ele enfrentou desgastes, entre outros motivos por sua proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sindicatos patronais até tentaram uma articulação para destitui-lo do cargo no início de 2023, reclamando que o presidente da Fiesp era distante da entidade e dos pleitos de interesse setorial.

Publicidade

Próximos passos

Após o registro da chapa, cabe agora à Comissão Eleitoral da Fiesp, presidida por Sidney Sanches, analisar e aprovar os documentos da chapa única e determinar sua divulgação. Também compõem a comissão Ellen Gracie, Almir Pazzianotto, Maria Cristina Mattioli e Ives Gandra Martins.

Empresário Paulo Skaf Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Paulo Skaf prepara volta à presidência da Fiesp sem resgatar o famoso pato amarelo

Mas um dos símbolos de sua gestão anterior não deverá acompanhá-lo. Segundo apurou a Coluna do Estadão, a princípio o pato amarelo da Fiesp não será resgatado. O famoso boneco inflável com 5 metros de altura foi o símbolo da campanha “Não vou pagar o pato”, lançada em setembro de 2015 contra o aumento da carga tributária e a volta da CPMF. Um ano depois, o mascote virou marca também do apoio da Fiesp ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).

Apesar de a volta de Skaf provocar expectativas de um tom mais crítico da mais poderosa entidade patronal do País em relação ao atual governo, não há intenção de gerar animosidades ou polêmicas desnecessárias, garantem entusiastas da campanha. Segundo apoiadores, o foco será o fortalecimento dos sindicatos empresariais.