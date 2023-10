Eliziane e governistas vão começar ‘tour’ de entrega do relatório da CPMI; saiba por onde passarão

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) vai iniciar um périplo, na semana que vem, para entregar seu relatório da CPMI do 8 de Janeiro a diversas autoridades. Os parlamentares da base governistas devem acompanhá-la nas visitas às instituições.

A relatora da CPMI do 8 de Janeiro, senadora Eliziane Gama Foto: Geraldo Magela

A primeira parada deve ser na Procuradoria-Geral da República. Também estão previstas no roteiro passagens no Ministério Público Militar e no Supremo Tribunal Federal para cobrar a continuação das investigações do indiciados, assim com eventuais denúncias a serem julgadas.

A Coluna do Estadão informou em primeira mão, ontem, os detalhes do parecer que, entre outros pontos, sugere indiciamento de Jair Bolsonaro e de 8 generais do Exército. Nunca antes uma CPI havia sugerido punição a tantos militares de alta patente. Na CPI da Covid, por exemplo, somente dois generais estavam na lista final.