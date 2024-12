Elmar Nascimento desiste de liderar União Brasil em 2025 e aliados aumentam aposta em ministério

Deputados da legenda afirmam que chegou a hora da alternância de poder na bancada - Elmar liderou a sigla por três anos consecutivos. São cotados agora para o posto, em 2025, Marangoni (SP) - que é o mais próximo do presidente da legenda, Antonio de Rueda-; Arthur Maia (BA); Mendonça Filho (PE); Damião Feliciano (PB); e Pedro Lucas Fernandes (MA).

Nos últimos meses, Elmar se aproximou do governo e do PT, em uma tentativa de ganhar o respaldo do Palácio do Planalto para disputar a presidência da Câmara contra Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato de Lira que se consagrou como o favorito na disputa.

Aliados dizem que esse diálogo com o governo abriu caminho para ele negociar um ministério. O mais factível seria o da Integração e Desenvolvimento Regional, hoje ocupado por Waldez Góes. No entanto, Elmar foi vetado pelo PT para o mesmo cargo na transição.