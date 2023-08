Em Angola, Lula disse ter vergonha de não haver voos diretos do Brasil para a África, mas há vários

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, direto de Angola, onde participou de um fórum econômico e de agendas com autoridades locais, que tem vergonha de o Brasil não ter voos diretos para o continente africano. A declaração foi publicada nas redes sociais. Contudo, há diversos voos diretos catalogados entre o Brasil e vários países africanos, operados por empresas estrangeiras ou por companhias brasileiras em parceria com empresas africanas.

“Eu quero discutir por que um país do tamanho do Brasil não ter voos diretos para o continente africano. Quando eu voltar para o Brasil, vou conversar com as companhias aéreas, com o Ministério dos Portos e Aeroportos. Vamos buscar soluções para esse problema”, afirmou o presidente brasileiro em seu perfil no X (antigo Twitter).

Lula participou de visita de Estado em Angola e reclamou que não há voos brasileiros para o continente africano Foto: EFE/EPA/AMPE ROGERIO

Apesar da fala de Lula, há diversos voos diretos saindo do território brasileiro para países africanos. Entre eles, voos de Guarulhos para a própria cidade de Luanda, capital de Angola, onde estava o presidente. Na plataforma Skyscanner, de pesquisa de voos, também aparecem viagens diretas do Brasil para cidades da África do Sul e da Etiópia, por exemplo.

Uma comitiva da diretoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) acompanhou a visita de Estado de Lula. Integrantes do governo Lula trabalham com o governo de Angola para que a empresa estatal seja uma opção para assumir a operação do novo aeroporto internacional de Luanda.