Em conversa com Alcolumbre, Lula diz que quer União Brasil no governo

Publicidade

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu com o senador Davi Alcolumbre (União-AP) no hotel em que está hospedado, em Brasília, na manhã desta terça-feira, para discutir uma aliança. Segundo Alcolumbre, o encontro foi “ótimo”.

De acordo com aliados do senador, Lula disse objetivamente que busca uma composição com o União e que está disposto a conceder espaço para o partido em seu governo. Na visão desses interlocutores, foi um “convite claro” do petista para que o partido integre a sua base aliada.

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Alcolumbre é também um dos favoritos para ser o relator da PEC da Transição no Senado. Ele tem dito, em conversas reservadas, que quer um espaço para o seu grupo político na próxima gestão para que os acordos no Legislativo possam avançar. E, antes, fazia questão de ter uma conversa com Lula.

O União Brasil é considerado o fiel da balança para o PT conseguir garantir maioria no Congresso. Como já mostrou a Coluna, integrantes da legenda já fizeram chegar aos petistas que esperam ser contemplados por três ministérios.

Além do União, Lula precisa atrair o MDB e o PSD para a sua base aliada. Ele também está promovendo reuniões com as siglas entre ontem e hoje para chegar a um entendimento.