Em dia de inspeção na Braskem, prefeito de Maceió divulga roda gigante panorâmica

No mesmo dia em que o corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomãom chegou a Maceió para apurar as condições do acordo firmado entre a capital e a Braskem, o prefeito João Henrique Caldas ((PL), o JHC, anunciou o início da construção de uma roda gigante panorâmica no município. Para a oposição, foi uma cortina de fumaça.

Em nota, a prefeitura de Maceió diz que o anúncio do equipamento já estava previsto dentro da programação do Verão Massayó.

“O anúncio do novo equipamento já estava planejado havia bastante tempo. A licitação para a instalação foi publicada no Diário Oficial do Município em 31 de agosto do ano passado. A entrega do alvará acontece após todo o andamento processual necessário. Quanto à reunião com o corregedor do CNJ, a Prefeitura o receberá com total tranquilidade para dialogar sobre o contrato de reparação de perdas fiscais, firmado com a Braskem em julho”, disse a prefeitura.