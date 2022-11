Em evento com Fux, Helder Barbalho elogia STF por ‘resistência’ contra Bolsonaro

Publicidade

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), umas das lideranças que despontam no cenário político após a eleição, fez uma fala em defesa do STF em evento nesta manhã, com a presença do ministro Luiz Fux.

Sem mencionar Jair Bolsonaro, que tem como uma de suas principais bandeiras a afronta à Corte, agradeceu o que chamou de resistência dos ministros.

“Em seu nome quero estender os cumprimentos ao Supremo Tribunal Federal, e publicamente, agradecer em nome da democracia pela resistência que o Supremo representou na preservação da Constituição, das normas e da estabilidade, garantindo previsibilidade ao povo brasileiro”, afirmou o governador, aplaudido.

O evento ocorreu em Belém, em evento do tribunal de contas dos municípios do Estado.