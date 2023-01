Em jantar, líder do grupo Prerrogativas entoa grito “sem anistia”

Em jantar que aconteceu na noite de terça-feira, em Brasília, o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, puxou um coro de “sem anistia” ao concluir o seu discurso, que celebrou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marco Aurélio falou ao lado do advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida, o Kakay. Kakay é sócio do restaurante onde o evento ocorreu.

Os participantes do encontro também entoaram música em apoio a Lula. Os ministros Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, e Vinicius de Carvalho, da Controlaria-Geral da União, também marcaram presença.

Jantar do grupo Prerrogativas, em Brasília.

Na sua fala, Marco Aurélio afirmou que o Prerrogativas “não quer revanchismo”, e sim “reconstituir e reconciliar o Brasil”. Ele também celebrou o fato de haver membros do grupo com cargos no novo governo, entre eles Sheila de Carvalho, assessora especial no Ministério da Justiça.

O movimento “sem anistia” representa um pedido de apoiadores de Lula para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja julgado por supostos crimes cometidos no mandato.