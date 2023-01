Apesar de ter suscitado o primeiro pito ministerial e provocado estresse no mercado, a fala do ministro Carlos Lupi (Previdência) defendendo uma reversão da reforma da Previdência não foi assunto na reunião de Lula. Nenhuma diretriz sobre como tratar reformas ou contrarreformas saiu do encontro.

Presidente do PDT, Carlos Lupi, é o novo ministro da Previdência do terceiro governo de Lula. Fotos: Ricardo Stuckert