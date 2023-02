Em movimento contra aliados de Doria, Eduardo Leite adia convenções do PSDB

Em seu primeiro ato como presidente do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, adiou as prévias municipais e estaduais do partido, que estavam previstas para ocorrer entre os dias 1º e 28 de fevereiro. A decisão foi chancelada pela executiva provisória montada por Leite. Conforme revelou a Coluna, a medida era esperada por aliados do novo mandatário, que agora deve arregimentar lideranças do partido capazes de disputar o comando de diretórios contra aliados de João Doria.

01/01/2023 Posse do Governador Eduardo Leite Fotos: RODRIGO ZIEBELL/ Palácio Piratini Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini

De acordo com o novo calendário, as convenções de cidades de até 500 mil habitantes serão realizadas em agosto e as de centros maiores, como São Paulo, em setembro. As convenções estaduais ficaram para outubro. A capital paulista é o principal reduto de aliados de Doria.