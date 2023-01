Tarcísio ganhou torcida organizada ontem na Alesp. Um homem vestindo camisa estampada com pedido de intervenção militar e camuflagem do Exército puxava as palmas e gritos de ordem do bolsonarismo: “nossa bandeira jamais será vermelha”.

Vestidos com indumentária militar e camisa com pedido de golpe, apoiadores de Tarcísio de Freitas aplaudiram o discurso de posse do governador de São Paulo.