Em reunião com governadores, Ibaneis tentou se defender de acusações de omissão

No dia em que foi afastado do cargo de governador do DF, no último domingo, Ibaneis Rocha (MDB) reclamou de ter sido “responsabilizado sozinho” por eventuais omissões no enfrentamento a ataques de bolsonaristas contra as sedes dos Três Poderes. O tom divergiu do vídeo gravado poucas horas antes, naquele mesmo dia, em que Ibaneis pediu desculpas ao presidente Lula (PT) pelo ocorrido.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi afastado do cargo.

Inicialmente, no domingo, Ibaneis respondeu no grupo de WhatsApp dos governadores que não iria participar da reunião, que ocorreria em formato on-line. Isso, contudo, foi antes de ele ser afastado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Na hora do encontro, Ibaneis apareceu para se defender. De acordo com governadores ouvidos pela Coluna, ele disse que não era responsável pelo acampamento em frente ao Quartel General do Exército com bolsonaristas em Brasília, e sim o governo federal.

Ele acrescentou que o acampamento teria pessoas do país todo, não apenas do DF.

Ibaneis tem sido criticado pelo governo Lula por, entre outras coisas, ter permitido a liberação da Esplanada dos Ministérios para os manifestantes, que acabaram depredando e saqueando prédios públicos.

Além da fala de Ibaneis, no encontro de domingo começou a ser costurada a ideia da vinda dos governadores para encontro com Lula na segunda. A iniciativa partiu do governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, que conversou com alguns aliados antes do encontro começar para garantir maioria.

Alguns governadores da oposição, como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ratinho Jr., resistiram na primeira conversa sobre a ida a capital federal, mas foram convencidos no dia seguinte a comparecer. Eles tiveram a garantia de que o ato não seria político-partidário.

Pesou para o entendimento a participação da presidente do STF, Rosa Weber, nas conversas.