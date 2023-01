Alvo de Bolsonaro no passado, Maria do Rosário divide reuniões com Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convidou a deputada Maria do Rosário (PT-RS) para todas as reuniões com deputados, separados por bancadas estaduais, que vem fazendo na residência oficial em sua campanha à reeleição.

Maria do Rosário acompanha Lira na reunião com a bancada do Maranhão. Foto: Reprodução

TIME. O PT integra a chapa de Arthur Lira e, se ele for reeleito, Rosário deve assumir um posto na Mesa Diretora pelo partido. “É um gesto de pacificação dele, de compor pela democracia, principalmente após o dia 8″, diz Rosário, que no passado foi alvo de ataques de Jair Bolsonaro (PL).