Embaixador do Brasil em Cuba assume esta semana, depois de cargo ficar vago por 7 anos

O embaixador Christian Vargas assume, entre hoje e amanhã, a Embaixada do Brasil em Cuba. O cargo está vago há 7 anos, depois que Havana recusou o nome indicado pelo Planalto, em 2016, em retaliação pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Desde então, tem sido ocupado interinamente por um encarregado de negócios.

Christian Vargas, novo embaixador do Brasil em Cuba Foto: Roque de Sá - Agência Senado

Ao participar da sabatina no Senado, em maio, Christian Vargas ressaltou que será uma missão muito desafiadora. Observou que as relações entre os dois países “perderam impulso e passaram por um crescente esfriamento” e se comprometeu a normalizar as relações bilaterais.