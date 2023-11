Enem faz desserviço ao agronegócio, diz presidente da comissão de Agricultura

O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, Tião Medeiros (PP-PR), afirma que as perguntas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com citações ao agronegócio são um “desserviço” ao setor. O ministro da Educação, Camilo Santana, é alvo de pedidos de convocação para explicar três questionamentos que, na visão da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), são “enviesados”.

O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, Tião Medeiros (PP-PR) Foto: inicius Loures / Câmara dos Deputados

“Enquanto nós batalhamos diariamente para construir uma imagem positiva do agronegócio, como pilar da economia brasileira, formador de mão de obra, gerador de riqueza, renda e desenvolvimento, vem o Enem e comete um grave desserviço”, diz Tião Medeiros à Coluna. “As questões levam a uma imagem distorcida do agro aos milhões de estudantes que fizeram a prova”, completa.

Uma das questões da prova usou como base um texto que associou o avanço da plantação de soja ao desmatamento na Amazônia. Em outra questão, há uma charge na qual um indígena alerta um alienígena para não confiar em humanos que invadem sua terra com discurso pacifista. “É um absurdo, pois não se deprecia um setor tão importante para a economia do País”, disse Tião Medeiros.