Alcolumbre busca proteger Zanin ao escolher Veneziano Vital do Rego para relator

Aliados do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (União-AP), afirmam que a escolha de Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) como relator da sabatina do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF) no colegiado busca proteger o indicado de Lula.

Alcolumbre, Zanin e Pacheco. Foto: Reprodução/Twitter/@rodrigopacheco

Pessoas próximas a Alcolumbre consideram que pesou a favor de Veneziano o fato de ele ser vice-presidente do Senado e, em função disso, ter o respeito dos pares e bom trânsito entre eles.

Se houver algum enfrentamento mais forte de oposicionistas contra Zanin, como já é esperado pelo governo, Veneziano é visto como o nome ideal para ajudar Alcolumbre a conter os parlamentares.

Alcolumbre nem sempre trabalhou pela aprovação do nome de Zanin. Após conversar com o presidente Lula, no final do mês passado, entretanto, o clima mudou. Agora, o presidente da CCJ prometeu se empenhar para o processo ser concluído ainda neste mês.