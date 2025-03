Entidades de saúde criticam criação da bancada da cerveja no Congresso

As entidades da saúde afirmam que a criação da frente contraria o princípio de que o poder público deve proteger a saúde da população. Destacam que o consumo de bebida alcoólica tem relação direta com mortes, acidentes de trânsito e violência. “O uso de álcool gera um custo de cerca de R$ 19 bilhões aos cofres públicos”, afirmam, citando estudo de um pesquisador da Fiocruz com a ACT Promoção da Saúde, com base em dados do Sistema Único de Saúde (SUS).

Procurado, o presidente da bancada da cerveja, deputado Covatti Filho (PP-RS), disse que o grupo não incentiva o consumo excessivo de álcool e ressaltou que a indústria cervejeira representa 2% da economia nacional.

“O setor cervejeiro tem acompanhado as transformações da sociedade e investido continuamente em inovação e novas tendências de consumo responsável. Um exemplo disso é o crescimento expressivo da cerveja zero álcool, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Até 2026, estima-se que mais de 1,1 bilhão de litros de cerveja sem álcool serão comercializados no Brasil”.