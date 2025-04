Entidades globais pedem ao governo Lula 'Dia do Turismo' na COP 30

Entidades globais pediram ao governo Lula que inclua na programação da COP 30 o “Dia do Turismo”, com um jornada de debates sobre o setor. O pedido foi feito em carta enviada ao ministro Celso Sabino, obtida pela Coluna do Estadão. As organizações mundiais afirmam que o segmento representa aproximadamente 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, mas alertam para o impacto das mudanças climáticas em destinos turísticos.

Um Dia do Turismo dedicado na COP 30 proporcionaria uma plataforma vital para destacar o papel do setor nas discussões climáticas globais e sua capacidade de impulsionar mudanças positivas em todo o sistema", diz a carta, assinada por Global Business Travel Association (GBTA), World Travel & Tourism Council (WTTC), Global Sustainable Tourism Council (GSTC), World Sustainable Hospitality Alliance (WSHA) e Travel Foundation (TF). "A biodiversidade e as comunidades locais são essenciais para o setor. No entanto, as mudanças climáticas ameaçam cada vez mais esses fundamentos, especialmente em destinos dependentes do turismo, destacando a necessidade de uma plataforma global para impulsionar a ação climática em todos os níveis", afirma outro trecho do documento. A COP 30 será realizada em Belém (PA) em novembro. Na COP 29, sediada ano passado em Baku, no Azerbaijão, foi a primeira vez que o evento contou com um dia inteiro dedicado a debates sobre o turismo. As entidades querem, agora, que o Brasil repita a ideia.

“Com base no sucesso do primeiro Dia do Turismo na COP29 em Baku, ele representa uma oportunidade única para o Brasil – reconhecido por seu patrimônio natural e cultural – defender ainda mais o turismo como um catalisador para a sustentabilidade, resiliência e competitividade global”, afirmam as organizações globais.

