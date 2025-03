Entidades que atuam em defesa da mulher contribuem mais com políticas públicas, diz estudo

As organizações de periferia que atuam na defesa dos direitos das mulheres são as que mais contribuem com políticas públicas e participam de editais e colegiados do governo. Dessas entidades, 63% integram conselhos de participação social, ante 53% da média geral. Os dados constam em estudo da Fundação Perseu Abramo, braço teórico do PT, que alertou para a baixa interlocução de movimentos sociais com o poder público.

A pesquisa consultou mil movimentos sociais em todo o País entre 2018 e 2024. “A quantidade de mapeados que nunca participaram desses espaços e processos, principalmente entre aqueles criados justamente no período de ampliação da incidência da sociedade civil no Estado, é um dado alarmante para aqueles comprometidos com a participação social e com as agendas das periferias brasileiras”, afirmou o estudo.