Entra e sai de candidatos a PGR na sala de Lula deixa escolha mais embaralhada

Quem conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos dias saiu com a impressão de que ele tem cada vez mais dúvidas sobre quem indicar para a Procuradoria-Geral da República. A indecisão é tanta que Lula está disposto a ouvir mais um ou dois subprocuradores. Apesar disso, a promessa é de revelar o nome após o feriado de 15 de novembro.

Na reta final para a escolha do novo PGR, o jogo continua embaralhado. Paulo Gonet e Antônio Carlos Bigonha continuam com chances, dizem interlocutores. Mas Lula também gostou das conversas recentes com os subprocuradores Aurélio Rios e Luiz Augusto Santos Lima.

Rios é ligado historicamente às questões ambientais e de direito dos indígenas. Lima tem sua atuação voltada para temas econômicos e montou a sala de mediação dos agentes privados com o MPF.

Nos bastidores, o procurador Aldo de Campos Costa também está tentando se viabilizar e já conversou com ministros muito próximos a Lula.